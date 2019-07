Vicenza: accoltellamento tra stranieri, carabinieri denunciano marocchino

Vicenza, 10 lug. (AdnKronos) - I Carabinieri delle stazioni di Lonigo e Noventa Vicentina, alle 4 di stanotte, sono intervenuti a Lonigo in via Bonioli a seguito di alcune telefonate giunte al 112 che segnalavano la presenza di alcune persone ferite. Al loro arrivo i militari scoprivano che, poco prima, un 49enne di nazionalità marocchina residente a Lonigo, nel corso di una lite per motivi in corso di accertamento con due suoi connazionali, un 42enne ed una 47enne entrambi residenti a Lonigo, li aveva accoltellati per poi tornare nella propria abitazione, dove veniva successivamente rintracciato dai militari ed accompagnato alla locale Stazione Carabinieri per il successivo deferimento in stato di libertà per il reato di lesioni personali dolose.

I feriti venivano immediatamente soccorsi e trasportati, in codice rosso, all’Ospedale Civile di Arzignano dove sono tuttora ricoverati, l’uomo in prognosi riservata e la donna in osservazione. Le indagini da parte dei militari della Stazione di Lonigo sono tuttora in corso, finalizzate in particolare a capire i motivi della lite.