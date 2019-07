Governo: Pd, 'rimpasto da Prima Repubblica, altro che cambiamento'

Roma, 10 lug. (AdnKronos) - "Tanto tuonò che piovve: Lega e M5S si accordano per un rimpasto in stile Prima Repubblica per continuare a vivacchiare e a gestire l’ordinario senza affrontare i nodi reali della politica economica del Paese e della crescita azzoppata dalle loro scelte sbagliate. Altro che cambiamento”. Così in una nota il coordinatore della segreteria nazionale Pd Andrea Martella.