Sicurezza: fonti M5S, 'emendamenti Sarli-Gallo a titolo personale'

Roma, 10 lug. (AdnKronos) - “Gli emendamenti depositati a firma Sarli-Gallo al decreto sicurezza bis sono da considerarsi a titolo personale poiché non in linea con la posizione espressa dal M5S. Si ricorda che il M5S ha espresso il suo favore all’aumento delle sanzioni e proposto un emendamento per la confisca immediata delle imbarcazioni che violano le leggi dello Stato. Dobbiamo mettere un punto a chi sfrutta i migranti per farsi pubblicità”. Si apprende da fonti M5S.