Fdi: De Micheli, 'solidarietà a Meloni, combatta con noi odio su web'

Roma, 8 lug. (AdnKronos) - "Se Giorgia Meloni, cui va la nostra solidarietà per un post su cui l'autrice si è scusata, pensa di combattere l'odio sul web, da qualsiasi parte provenga, troverà in noi il massimo della disponibilità a discuterne modi e forme, a partire dal Parlamento". Lo scrive in una nota la vicesegretaria del Pd Paola De Micheli.

"Da anni la nostra comunità è oggetto di aggressioni e di diffamazioni sui social e nei giorni scorsi abbiamo cominciato a far partire decine di denunce e abbiamo attivato una piattaforma per la segnalazione di post offensivi. Noi siamo disponibili a sederci in Parlamento, con chiunque, per definire insieme una legislazione che regolamenti questo settore. L'odio sui social va condannato senza se e senza ma, sempre", conclude.