Pd: Zingaretti, 'un piano per l'Italia, vicini a persone e lontano da selfie'

Roma, 8 lug. (AdnKronos) - "Meno tasse sul lavoro per i salari medio-bassi, più semplificazione e meno burocrazia, investimenti in innovazione, formazione e conoscenza. Politiche industriali serie per proteggere e rilanciare le nostre eccellenze produttive". Lo scrive Nicola Zingaretti su Fb.

"Anche a Genova incontrando i portuali, imprenditori, operai, associazioni la stessa richiesta da parte di tutti: 'un piano per l'Italia'. Il Partito Democratico che stiamo costruendo è questo: lontano dalle chiacchiere e dai selfie, che non portano a nulla, e vicino alle persone e alle loro esigenze".