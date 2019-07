Fdi: Giachetti, 'post inaccettabile su Meloni, noi diversi da loro'

Roma, 8 lug. (AdnKronos) - "Quel post con Giorgia Meloni a testa in giù è inaccettabile. Il fatto che lei continui in modo spregiudicato, periodicamente, a sputare fango su di noi non lo rende tollerabile. Nei modi oltre che nella sostanza siamo diversi da lei ed abbiamo il dovere di dimostrarlo". Lo scrive su twitter Roberto Giachetti.