Catania: domani Salvini inaugura commissariato Caltagirone

Palermo, 8 lug. (AdnKronos) - Il ministro dll'Interno Matteo Salvini inaugurerà domani, martedì 9 luglio, alle 11, la nuova sede del commissariato di polizia a Caltagirone, in provincia di Catania. Al taglio del nastro, oltre al capo del Viminale, saranno presenti il sottosegretario Stefano Candiani, il capo della polizia Franco Gabrielli, il prefetto di Catania Claudio Sammartino, il questore Mario Della Cioppa e il sindaco di Caltagirone Giovanni Ioppolo.

"Si tratta di un evento importante per la città calatina, quinta della Sicilia per estensione" si legge in una nota della questura di Catania che esprime un "doveroso ringraziamento all'amministrazione comunale di Caltagirone che ha dimostrato come il dialogo e la sinergia tra istituzioni risultino sempre l'arma vincente per garantire ai cittadini servizi di livello elevato".