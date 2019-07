Musica: Zubin Mehta torna al Teatro Massimo di Palermo (2)

(AdnKronos) - "Per Palermo sarà un grande onore e per tutti gli appassionati un vero piacere poter ospitare e ascoltare il maestro Zubin Mehta al Teatro Massimo che ancora una volta si conferma il tempio della cultura e una eccellenza nella nostra città - afferma il presidente della Fondazione Leoluca Orlando – Mehta rappresenta per la sua stessa storia artistica, professionale e personale uno straordinario esempio di come la cultura possa essere un collante fra i popoli, di come l'incontro fra le culture sia uno straordinario strumento per la crescita umana".

"Per tutti noi era stato un profondo dolore dover cancellare il concerto dell’anno scorso - sottolinea il sovrintendente del Teatro Francesco Giambrone - tanto più forte è ora la gioia per la presenza qui di un musicista straordinario, un artista dall’eccezionale carisma quale è Mehta, legato al nostro Teatro da un bellissimo rapporto artistico e a me da un antico e profondo rapporto personale". I biglietti saranno in vendita da martedì 9 luglio, con sei giorni di prelazione riservati agli abbonati delle stagioni di opere, balletti e concerti. Dal 16 luglio la vendita sarà aperta a tutti e sarà attiva anche online su ticketone.