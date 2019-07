Verona: riprende oggi l'attività irrigua del Consorzio Leb

Verona, 5 lug. (AdnKronos) - Disposta oggi da parte delle Autorità competenti la riapertura dell’attività irrigua del Consorzio Leb, in questi giorni parzialmente sospesa nell’area della bassa veronese, padovana e vicentina in via precauzionale per la verifica dello stato di salute delle acque superficiali dei canali interessati dagli sversamenti delle sostanze inquinanti, dopo l'incendio dell'altro giorno all'azienda di vernici di Breganze.

Superato lo stato di criticità, le aziende agricole potranno ora beneficiare nuovamente del servizio irriguo nelle portate massime concesse dalle autorità competenti, più che mai necessario dato lo stato delle culture e le difficile condizioni climatiche.

“Un sentito ringraziamento va alle maestranze del Consorzio e a tutti coloro che si sono prodigati per superare il difficile momento che ha interessato il comprensorio consorziale, e in particolare alla Struttura regionale competente nella figura del Direttore Area del Territorio dott. Nicola Dell’Acqua”, evidenzia il Presidente del Consorzio L.E.B. Moreno Cavazza.