Famiglia: Castelli, 'proposta Fontana costa tra 18 e 54 mld'

Roma, 5 lug. (AdnKronos) - “Aspettiamo di leggere la proposta, che non abbiamo visto, ma basandosi sulle dichiarazioni, da un rapido calcolo sulla base dei dati Istat, considerata una platea di 15 milioni di residenti, l’assegno unico avrebbe un costo che oscilla tra i 18 ed i 54 miliardi di euro. Considerato che siamo politicamente d’accordo sull’assegno unico, dobbiamo capire esattamente a quale platea si riferiva il ministro e quali misure verrebbero eventualmente assorbite”. Così il viceministro dell’Economia e delle Finanze, Laura Castelli, interviene sulle dichiarazioni del responsabile della Famiglia Lorenzo Fontana, in merito alla proposta di un assegno unico per ogni figlio da 0 ai 26 anni come misura a contrasto del calo demografico.