Migranti: Casarini, 'assistiamo a respingimento di massa di persone che scappano da guerra'

Palermo, 5 lug. (AdnKronos) - "Stiamo assistendo a un respingimento di massa di persone che scappano dalla guerra". Lo ha detto all'Adnkronos Luca Casarini di Mediterranea Savig Humans, che ieri ha partecipato all'Onu a Ginevra a una sessione sui diritti umani. "Ieri è stata una ottima occasione per iniziare un percorso di dialogo - dice - perché noi vogliamo che di queste cose se ne parli, come una questione umanitaria, Perché se passa l'idea che si possano cancellare principi costitutivi è un danno per tutta la società, cambia il concetto di democrazia".