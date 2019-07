Comuni: Fraccaro, 'governo al loro fianco, sono pilastro Paese' (2)

(AdnKronos) - "Con la prossima legge di bilancio - ha proseguito Fraccaro - abbiamo due obiettivi: da un lato, potenziare ulteriormente la voce investimenti, e io personalmente mi batterò affinché siano sostenibili sul piano ambientale e diffusi su tutto il territorio in maniera capillare. Dall'altro lato, ridurre le tasse per alleggerire sempre di più la pressione fiscale sui cittadini, per dare ossigeno alle famiglie e alle imprese che sostengono i consumi e la produttività del nostro Paese".

"Imposteremo il negoziato con l'Ue per aumentare al massimo le risorse da concentrare lungo queste due direttrici. I Comuni sono al centro di questo progetto, perché la tenuta di un edificio si misura a partire dalla solidità dei suoi pilastri. Ed è nostro dovere - ha concluso Fraccaro - continuare a fornire tutti gli strumenti affinché questi pilastri della Repubblica, i 7.914 Comuni su cui poggia il nostro Paese, possano dare slancio e fermezza all’Italia”.