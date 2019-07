Mattarella: 'cultura e arte italiana si arricchiscono continuamente' (2)

(AdnKronos) - "Non abbiamo alterato, abbiamo integrato -ha spiegato ancora il Capo dello Stato- il patrimonio artistico del Quirinale, rendendolo al passo con il contributo che l'arte continua a fornire nel corso del tempo. E' questo il compito della Repubblica, delle sue Istituzioni, e per la sua parte del Quirinale: far vedere come la vita del nostro Paese si arricchisca continuamente sotto ogni profilo, particolarmente sul versante culturale, artistico".

"Tutto questo è stato possibile per la disponibilità e la generosità di artisti, di fondazioni che ne conservano e rappresentano il patrimonio, di aziende che hanno generosamente donato opere o concesso gratuitamente in comodato pluriennale queste opere, contribuendo così a questa testimonianza che il Quirinale reca -ha concluso Mattarella- rispetto all'arte e al design contemporaneo".