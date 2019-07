Sanità: Gruppo Zaia, abolizione super ticket, questo il buon governo del Veneto

Venezia, 5 lug. (AdnKronos) - “Noi in Veneto dimostriamo con i fatti cosa significhi governare col buonsenso e a favore dei cittadini: otto anni di sana gestione ci hanno consentito oggi di ricevere fondi con i quali verrà abbattuto l’odiato Ticket voluto dallo Stato centrale. Questo vuol dire essere dalla parte dei propri cittadini”. Con queste parole, la consigliera regionale Silvia Rizzotto, Capogruppo di Zaia Presidente, commenta “la scelta di Palazzo Balbi di eliminare il Ticket sanitario di 5 euro per i redditi sotto i 29 mila euro”.

“Questo, rappresenta un segnale di attenzione verso le fasce più deboli del Veneto – commenta l’esponente di Zaia Presidente - i ‘parolai’ del Partito Democratico sostengono di essere loro gli unici detentori delle istanze di questa importanza fascia di popolazione, ma alla fine, chi con i fatti si impegna e porta a casa i risultati, è il buongoverno della Lega di Luca Zaia”.

“Questo risaltato, inoltre - aggiunge la consigliera regionale - mette in luce un altro aspetto: quando un Ente regionale sa gestire bene le proprie risorse, i vantaggi per i cittadini sono enormi”. “I Cinque Stelle, che non governano neanche una Regione, ma che si prendono il lusso di tenere lezioni accademiche di autonomia – conclude Silvia Rizzotto - dovrebbero tenerlo bene a mente”.