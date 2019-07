Migranti: Meditarranea, 'divieto ingresso illegittimo'**

Palermo, 5 lug. (AdnKronos) - "Il Decreto è illegittimo: perché non può applicarsi a una nave che ha effettuato una operazione di soccorso a tutela della vita umana in mare. E perché non può essere vietato a una bandiera italiana ingresso nelle acque del proprio Paese". Così, Mediterranea su Twitter. "Siamo ora al limite delle acque territoriali italiane in attesa che venga al più presto assegnato un #portosicuro di sbarco per le 54 persone salvate da ALEX #Mediterranea. Prima che la situazione a bordo diventi insostenibile", dice la ong.