Italia-Russia: Conte, 'rapporti eccellenti nonostante sanzioni Ue'

Roma, 4 lug. (AdnKronos) - "Sono molto felice dell'opportunità di ricevere il Presidente Putin, di cui l'ultima visita in Italia risale al 2015, dunque 4 anni fa, e ho potuto restituire la cortese e calorosa accoglienza ricevuta a Mosca nell'ottobre scorso. A Putin ho espresso e confermo la mia commossa vicinanza per la morte dei 14 marinai per l'incidente a bordo dei sottomarino russo e anche per le decine di vittime nella recente alluvione. Abbiamo avuto un colloquio molto cordiale e positivo". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, nel corso della conferenza stampa congiunta a Palazzo Chigi con il presidente Vladimir Putin.

"Con il presidente Putin - prosegue - abbiamo confermato l'eccellente stato delle relazioni bilaterali, nonostante il permanere delle condizioni che hanno condotto a un deterioramento delle relazioni tra Russia e Ue e quindi alle sanzioni europee".