Italia-Russia: Conte, 'risolvere crisi Ucraina al più presto'

Roma, 4 lug. (AdnKronos) - "Condividiamo che la crisi in Ucraina sia una questione da risolvere al più presto, essa ha messo e mette in discussione i fondamentali rapporti tra Russia e Ue, il prolungamento di questa crisi rischia di far perdere il bagaglio di fiducia e collaborazione". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in conferenza stampa con il presidente russo, Vladimir Putin. Per il premier italiano "il dialogo con la Russia" su questo tema è "essenziale".