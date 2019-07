Vicenza: Protezione Civile, scongiurato pericolo di ampliare area d'inquinamento acque (3)

(AdnKronos) - “Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato nella gestione della sommatoria di questi tre eventi: l’incendio, lo sversamento di liquido inquinato e il controllo dell'inquinamento in condizioni praticamente impossibili – sottolinea - grazie al nostro allertamento preventivo, siamo riusciti a contenere un inquinamento che sarebbe arrivato fino a Chioggia, con tutte le conseguenze del caso. Invece, ancora una volta, il sistema di Protezione Civile del Veneto ha dato dimostrazione di eccellenza. Ho seguito fin dallo scoppio tutte le operazioni, interfacciandomi con i Prefetti di Verona e Vicenza che ringrazio e con i Vigili del fuoco, Arpav e il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile che ho personalmente aggiornato sull'evoluzione della gestione”.

“Infine – conclude Bottacin – vorrei esprimere un ringraziamento particolare al personale dei Consorzi di Bonifica che hanno lavorato senza risparmiarsi da lunedì per fare in modo che non si arrivasse ad un disastro ambientale. La loro professionalità insieme a quella dei volontari e della nostra struttura di protezione civile, dei vigili del fuoco, di Arpav e di tutti coloro che sono intervenuti hanno garantito che tutte le azioni realizzate portassero gli effetti desiderati fino ad arrivare a dichiarare lo scampato pericolo. Li ringrazio tutti indistintamente. E questo, a dispetto dei leoni da tastiera di turno, è un risultato tangibile”.