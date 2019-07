Vicenza: Protezione Civile, scongiurato pericolo di ampliare area d'inquinamento acque (2)

(AdnKronos) - L’operazione ha avuto esito positivo grazie ad un piano di interventi d’emergenza messo in atto nel territorio fra Cologna Veneta e Lonigo, tra le province di Verona e Vicenza, che ha coinvolto da lunedì decine di uomini di Protezione Civile Regionale, volontari, Vigili del Fuoco e personale specializzato del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta e del Consorzio Leb.

“È stato fatto tutto il possibile e l'impossibile dal punto di vista tecnico per scongiurare l'inquinamento a seguito dell'evento estremo di martedì sera – sottolinea l’assessore regionale all’ambiente e alla Protezione Civile Gianpaolo Bottacin - visto e considerato che più di così dal punto di vista tecnico era impossibile fare. Controllare l'inquinamento in un corso d'acqua in regime turbolento a seguito di un evento idraulico estremo è una cosa quasi tecnicamente impossibile e, invece, ci siamo riusciti.”