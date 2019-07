Aeroporti: passeggeri in crescita a Palermo, a giugno +7,57%

Palermo, 4 lug. (AdnKronos) - Passeggeri in crescita, nel mese di giugno, per l'aeroporto Falcone Borsellino di Palermo. Secondo le statistiche del mese, da Punta Raisi sono transitati 699.415 viaggiatori, il 7,57% in più (quasi +50mila passeggeri) rispetto a giugno 2018 (650.173). Crescono anche i voli: 5.026, +9,36% rispetto a giugno 2018 (4.596).

Il totale passeggeri nei primi sei mesi del 2019 è di 3,18 milioni, +7,64% (+223mila passeggeri) del totale gennaio/giugno 2018 (2,96 milioni). I voli invece sono 23.764, +8,87% sul 2018, e i passeggeri internazionali +22,40% (814.187). Le prime cinque destinazioni internazionali sono state Londra, Parigi, Monaco, Bruxelles e Madrid.