Mercatone Uno: Donazzan, 'in Veneto aziende esposte anche per mln di euro' (2)

(AdnKronos) - Dal canto loro, le Regioni interessate hanno confermato la disponibilità ad effettuare la ricognizione sulle strumentazioni finanziarie regionali attivabili per possibili interventi di supporto anche nei confronti delle aziende fornitrici coinvolte nella crisi del gruppo.

La Regione Veneto - nel garantire la propria partecipazione a tutti gli incontri di raccordo in ambito ministeriale sulla vicenda, sia sul fronte rilancio aziendale che su quello della tutela dei fornitori e dei lavoratori - sta proseguendo anche il dialogo di raccordo periodico con le organizzazioni sindacali territoriali che rappresentano i 150 dipendenti veneti coinvolti nella crisi Mercatone Uno.

“Ho chiesto al ministero – dichiara l’assessore regionale Donazzan – di rivedere l’organismo di sorveglianza perché troppe sono le zone d’ombra che hanno coperto la vicenda di Mercatone Uno, in particolare in relazione alla vendita all’azienda oggi fallita. Ho auspicato, inoltre – prosegue l’assessore- che sin da oggi vi siano relazioni strette e riservate tra i nuovi commissari e i fornitori, perché non dimentichiamo che, oltre ai dipendenti diretti, vi sono tante aziende creditrici, molte delle quali in Veneto, esposte per centinaia di migliaia, o addirittura milioni, di euro”.