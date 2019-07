Stromboli: Conte, 'in costante contatto con isola, abbraccio a famiglia vittima'

Roma, 4 lug. (AdnKronos) - "Un pensiero a Massimo Imbesi che ieri ha perso la vita a Stromboli e un abbraccio a i suoi cari. Nella notte sono rimasto in costante contatto con il Dipartimento Protezione Civile per essere aggiornato sulla situazione. Ringrazio tutte le forze coinvolte nelle operazioni di soccorso e assistenza". Lo scrive in un tweet il presidente del Consiglio Giuseppe Conte.