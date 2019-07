Ue: Castaldo, 'io rieletto vicepresidente per buon lavoro M5S'

Roma, 3 lug.(AdnKronos) - “Questo risultato è un riconoscimento del buon lavoro svolto durante la scorsa legislatura dal Movimento 5 Stelle all’intero del Parlamento europeo. È la prima volta nella storia del Parlamento europeo che un deputato dei non iscritti viene eletto vicepresidente. Lavorerò per trasformare questa Istituzione in una casa di vetro sempre più accessibile a tutti i cittadini". Così Fabio Massimo Castaldo, del M5S, commenta la sua elezione a vicepresidente del Parlamento europeo, con 248 voti..

"Chi ci criticava affermando che il Movimento 5 Stelle è isolato in Europa - prosegue - adesso dovrà ricredersi. Il dialogo per la formazione di un nostro gruppo e il confronto con le altre delegazioni per la futura collocazione europea del MoVimento 5 Stelle va avanti. Con orgoglio, ma anche con grande responsabilità, continueremo a rappresentare al meglio i nostri cittadini e l’Italia in Europa”.