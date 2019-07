Governo: Conte, 'tutti i presupposti per proseguire con fiducia'

Roma, 3 lug. (AdnKronos) - Lo stop alla procedura di infrazione "è un grande risultato per l'Italia che ha avuto il risultato che merita. Questo dimostra anche la serietà, la credibilità del nostro paese e la responsabilità dei governanti. La nostra economia è solida, lo spread cala, i conti sono in ordine: ci sono tutti i presupposti per proseguire con fiducia nel tutelare gli interessi dei cittadini italiani". Lo dice il premier Giuseppe Conte, in un'intervista al Tg1.