Fisco: Landini, 'flat tax così non convince, pronti a proposta per riforma'

Roma, 3 lug. (AdnKronos) - "Abbiamo detto anche oggi che sulla flat tax per quello che abbiamo conosciuto finora non siamo d'accordo e abbiamo detto che siamo pronti e presenteremo le nostre proposte per una riforma fiscale perché per noi una riforma fiscale vuol dire una riduzione del carico fiscale per i lavoratori dipendenti e per i pensionati". Così il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini uscendo da Palazzo Chigi al termine dell'incontro con il premier Giuseppe Conte insieme ai leader della Uil e della Cisl.

La lotta all'evasione, aggiunge Landini, "non deve essere più un annuncio ma deve essere una pratica concreta". Inoltre, rileva, "c'è un problema di ricchezza patrimoniale come dice la Banca d'Italia che è quattro volte superiore al debito pubblico e il 50% è detenuto dal 10% della popolazione: abbiamo detto che una riforma fiscale non solo deve abbassare le tasse di chi già le paga ma deve farle pagare a chi non le ha mai pagate. Soprattutto deve prevedere di reperire le risorse per fare investimenti pubblici che creano lavoro e invertono la tendenza a partire dal Mezzogiorno", sottolinea il leader della Cgil.