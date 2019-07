Ue: Giacomoni, 'da Draghi-Tajani a Sassoli, Italia non conta più niente'

Roma, 3 lug. (AdnKronos) - "Con il governo Berlusconi, l’Italia era rappresentata in Europa da Draghi e da Tajani, con Renzi dalla Mogherini ed ora con il governo del cambiamento da Sassoli del Pd. Direi che è un pessimo affare per l’Italia. Con il governo del cambiamento le cose sono veramente cambiate: l’Italia non conta più niente!” Lo scrive su Facebook Sestino Giacomoni, coordinatore della Conferenza dei coordinatori regionali di Forza Italia.