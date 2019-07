FederlegnoArredo: "Fvg terza regione in Italia per fatturato settore"

Udine, 3 lug. (Adnkronos/Labitalia) - FederlegnoArredo continua e rinnova la volontà e l’impegno di essere presente sul territorio e fa tappa Udine, a palazzo Torriani, sede di Confindustria Udine, per incontrare gli imprenditori friulani del settore e per presentare in anteprima i dati del comparto legno-arredo in Friuli Venezia Giulia.

Il presidente di FederlegnoArredo, Emanuele Orsini, ha ricordato che il Friuli Venezia Giulia è la terza regione italiana per fatturato prodotto della filiera legno-arredo, per 3,6 miliardi di euro nel 2018 di cui il 75% relativo all’arredo e il 25% relativo al legno. Il peso della filiera legno-arredo sulla manifattura friulana è significativo, pari al 14%, il più alto in Italia, confermandone l’importanza nell’economia regionale. Si tratta inoltre della quarta regione della filiera per numero di addetti (18.878).

La tappa di Udine fa parte del progetto 'Fla incontra', il tour sul territorio nazionale portato avanti dalla Federazione per creare sinergie sui temi cruciali per la crescita del settore.

"Il Friuli Venezia Giulia - ha dichiarato Orsini - è una terra ricca di eccellenze del nostro made in Italy, fatta di tante piccole realtà che contribuiscono a trainare l’economia di questa regione, e che siamo impegnati a valorizzare".

"Come Federazione - ha assicurato - ci impegniamo a raccogliere le esigenze degli associati e a rappresentarli con la politica e le istituzioni. Vogliamo dare voce ai territori e ai singoli comparti che rappresentano la filiera, e questi incontri sono momenti fondamentali di ascolto e condivisione".