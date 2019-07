Migranti: Salvini, 'ho diritto di denunciare che è sentenza politica'**

Roma, 3 lug. (AdnKronos) - "E' una chiara sentenza politica, avrò il diritto di denunciarlo? Che mettere a rischio la vita di cinque militari della Guardia di Finanza merita il carcere? Secondo questo giudice no. E' una cosa strana. Attentare la vita di cinque militari italiani non merita il carcere. E' una sentenza che a me ha provocato vergogna e rabbia, ognuno dica quello che vuole". Lo ribadisce il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, a proposito del no all'arresto per Carola Rackete, dopo l'invito del ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, ad evitare attacchi diretti ai magistrati.