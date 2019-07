Conti pubblici: Tria, 'evitata procedura grazie a conduzione prudente politica'

Roma, 3 lug. (AdnKronos) - "A rendere possibile questo risultato", e quindi evitare una procedura di infrazione da parte dell'Ue, "non è stato un miracolo ma la conduzione di una prudente politica della finanza pubblica sia sul lato delle entrate, in aumento anche sotto il profilo strutturale, sia su quello delle spese, diminuite grazie a una serie di risparmi e senza ricorrere a tagli". Così il ministro dell'Economia, Giovanni Tria che è stata evitata la procedura di inflazione. "Non è stato facile trovare l’intesa con Bruxelles. Ma - sottolinea Tria - ci siamo riusciti grazie a un grosso sforzo che, come ho più volte ripetuto nelle ultime settimane, non ha richiesto una manovra correttiva ma ci ha comunque evitato la procedura di infrazione per debito eccessivo".