Carola ringrazia

Roma, 3 lug. (Adnkronos) - Grazie ai legali e rassicurazioni all'equipaggio della Sea Watch: queste le prime parole della capitana Carola Rackete, come riferito nel corso della conferenza stampa convocata dalle associazioni alla stampa estera, dalla portavoce di Sea Watch Giorgia Linardi. "Mi ha detto di ringraziare i legali per il lavori fatto insieme perché Carola ha usato il tempo dell'isolamento per ricostruire l'accaduto - ha aggiunto -. Mi ha chiesto di mandare rassicurazioni e saluti all'equipaggio".

Carola Rackete, spiega ancora Linardi, "è ancora in Italia, ma non è detto che vi si trovi nelle prossime ore o giorni". La capitana "sta bene. Ha trascorso tre giorni di isolamento, non si rende conto della risonanza che la vicenda sta avendo". E sul caso aggiunge: "Che una nave umanitaria venga considerata la più urgente minaccia all'ordine pubblico, credo che questo renda ridicolo il Paese. L'ordinanza di ieri ristabilisce ordine sulla gerarchia delle norme e restituisce dignità al Paese".