Ue: Ronzulli, 'passa linea rigore Merkel-Macron, chissà dov'era Conte'

Italia in declino demografico: poche nascite, aumenta emigrazione

Milano, 3 lug. (askanews) - In Italia siamo sempre di meno: nascono pochi bambini e molti adulti decidono di andarsene all'estero. Un Paese in declino demografico, per la prima volta negli ultimi 90 anni: lo dicono i dati diffusi dall'Istat che segnalano un calo della popolazione per il quarto anno di fila. Al primo gennaio 2019 si contavano in Italia 60.359.546 persone, di cui l'8,7% straniere, ...