Tav: Zaia, 'ok su Bs - Pd, ma adesso basta, silenzio, pancia a terra e lavorare'

Venezia, 3 lug. (AdnKronos) - “Aldilà dei contenuti tecnici, sui quali lascio la parola agli esperti; aldilà delle raccomandazioni, dei dibattiti, delle opinioni, quello che emerge dall’analisi costi-benefici per l’alta velocità Brescia-Verona-Padova è incontrovertibile. Si è perso troppo tempo per dotare la Baviera d’Italia, con uno dei più alti Pil del mondo e con uno straordinario sistema imprenditoriale e sociale, di un’opera fondamentale per la mobilità di persone e cose”. Lo dice il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, commentando la pubblicazione, da parte del Ministero dei Traporti, dell’analisi costi-benefici dell’infrastruttura ferroviaria in questione.

“Adesso però basta – incalza Zaia – perché le opere sono appaltate, il consenso territoriale è totale, tornare indietro non si può e non si deve. Quindi pancia a terra e lavorare per portare a compimento un’opera che andava fatta da decenni".

"Non possiamo – aggiunge Zaia – continuare a togliere competitività a un territorio che già soffre per vincoli, burocrazia, lacci e lacciuoli, senza dimenticare le necessità di connettività tra Lombardia e Veneto emersi sia in sede di elaborazione della candidatura vincente alle Olimpiadi invernali del 2026, sia nell’ambito del recentissimo nuovo Piano Regionale Trasporti 2020-2030 del Veneto, elaborato dal professor Cascetta”. “Adesso, ripeto – conclude Zaia – lavorare. Silenzio e lavorare!”.