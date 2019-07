Lega: Rizzotto espulso, Candiani 'non ci servono deputati inconcludenti e inaffidabili'

Palermo, 3 lug. (AdnKronos) - "Rizzotto non rappresenta più la Lega né all’interno dell’Ars né in ogni altro contesto". Con una lettera ufficiale il commissario regionale della Lega in Sicilia Stefano Candiani rende nota l'espulsione del deputato siciliano Tony Rizzotto dal Carroccio. Una decisione, si legge, legata "alla sostanziale inconsistenza dell’attività parlamentare svolta in rappresentanza della Lega Sicilia all’interno dell’Assemblea regionale dall’inizio della legislatura" e alla "sua successiva adesione non autorizzata al gruppo regionale 'Ora Sicilia', risultando tali condotte incompatibili con l’appartenenza al partito".

"Rizzotto ha gettato la maschera - prosegue Candiani - aderendo ad un partito che ospita solo transfughi e che nulla può avere a che fare con la Lega". E aggiunge: "Ora Sicilia con Luigi Genovese è quanto di più lontano possa esserci dalla Lega Salvini. In Sicilia stiamo lavorando per portare buonsenso e trasparenza non ci servono amministratori con una storia politica segnata da tanti punti interrogativi o che cambiano casacca per meri tornaconti personali. La Lega - conclude - non è interessata alle poltrone ma a programmi politici credibili che rispondano alle esigenze del territorio. Non ci servono politici opportunisti che in un anno e mezzo di legislatura hanno prodotto appena 15 atti. In questo percorso di rinnovamento della Lega Sicilia non c’è posto per deputati politicamente inconcludenti e inaffidabili".