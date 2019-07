Anziani: Veneto, un mln di euro per l'invecchiamento attivo (3)

(AdnKronos) - Per quanto riguarda la partecipazione sociale, il bando suggerisce progetti e iniziative che contrastino isolamento ed esclusione sociale, migliorino le relazioni tra generazioni, colmino le distanze geografiche tra famiglie, aiutino a mettere a disposizione della comunità le esperienze professionali maturate nel corso della vita lavorativa, favoriscano l’educazione permanente, la familiarità con le nuove tecnologie ed esperienze di solidarietà condivisa.

Il primo bando regionale per l’invecchiamento attivo, promosso lo scorso anno con una dote finanziaria di due milioni di euro, ha visto 104 progetti presentati e 84 finanziati con un budget medio tra i 20 e i 30 mila euro, il coinvolgimento diretto di 37 comuni, 33 enti del terzo settore tra associazioni, fondazioni e cooperative sociali, 14 Ipab, 2 azienda sanitarie e l’Università di Padova. Destinatari privilegiati sono stati i circa 600 mila veneti con meno di 75 anni. “L’85 per cento dei sessantenni e settantenni di oggi – conclude l’assessore - gode di ottima salute e rappresenta una risorsa preziosa per le nostre comunità”.