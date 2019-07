Inaugurato il nuovo laboratorio digitale della Fondazione Figli di Maria

Napoli, 3 lug. - (AdnKronos) - Una grande festa, una forte emozione, tanto entusiasmo e gli spazi della ‘Fondazione famiglia di Maria’, nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, a Napoli, che diventano più ampi, che offrono più opportunità. È stato inaugurato infatti ‘Digata@fond’, il laboratorio digitale, un’aula tecnologica per i ragazzi del quartiere di Napoli est, realizzato dalla ‘Digital Academy’ con i premi dell’Hacklaton San Giovanni Digitale, messi a disposizione da Q8 e fondazione Deloitte.

All'interno del laboratorio i ragazzi hanno a disposizione computer portatili, telefoni e stampanti per seguire corsi di coding e sviluppare prodotti digitali. “Oggi apriamo la fondazione in una giornata di estrema importanza. Attraverso la tecnologia, attraverso internet, noi manteniamo la tradizione, con l’impegno e la passione. Questa struttura, oggi, è attraversata dalle note del cuore di ognuno di noi”, ha detto Anna Riccardi, presidente della ‘Fondazione famiglia di Maria.

“Questa è una bellissima testimonianza di quello che l’Università Federico II fa con, e per, il territorio – ha sottolineato Antonio Pescapè direttore Digita Academy – Un progetto fatto nella convinzione che oggi i giovani, e quindi i ragazzi che frequentano questa fondazione, debbano assolutamente conoscere i temi del digitale”.

All’inaugurazione della nuova aula digitale non potevano mancare anche le star del web: “Sono felicissimo di vedere iniziative del genere in questi territori per troppo tempo abbandonati che però grazie a iniziative del genere riescono a vedere una luce di speranza e un insegnamento molto importante per le generazioni future”, ha spiegato Fru, attore dei The Jackal.

L’apertura del laboratorio digitale, come già spiegato, è stato reso possibile grazie, soprattutto, a realtà come Q8 che, sul territorio napoletano, da oltre 50 anni, danno il proprio contributo: “Oggi si conclude un percorso. Q8 ha voluto partecipare a questa iniziativa a supporto dei giovani del quartiere di San Giovanni dove l’azienda ha il proprio deposito, che è il fulcro della logistica ed è anche l’asset principale a supporto dell’approvvigionamento energetico di tutto il sud Italia. Oggi inizia un percorso di diffusione di una cultura digitale e dell’innovazione”, ha sottolineato Marco Cappuccio, manager dei depositi di Napoli della Q8.

“Questa è una giornata di festa, nonché l’inizio di un nuovo percorso per i ragazzi della Fondazione famiglia di Maria – ha spiegato Giorgia Gusmeroli manager Deloitte – Speriamo che quello che abbiamo fatto e gli strumenti che abbiamo contribuito a fargli avere, aiutino a creare in loro una passione e un interesse per qualcosa di diverso, che forse fino a ora non conoscevano, nella speranza di averli un giorno, nelle aule della Digital Academy come studenti”.