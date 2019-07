Ue: Lagarde, 'onorata per proposta nomina per presidenza Bce'

Roma, 2 lug. (AdnKronos) - "Sono molto onorato di essere stato nominato per la presidenza della Bce. Visto quello che precede e in coordinamento con il Comitato etico del Consiglio di amministrazione ho deciso di lasciare provvisoriamente le mie funzioni di direttore generale del Fondo monetario internazionale durante il periodo di nomina". Così il direttore generale dell'Fmi Christine Lagarde in un tweet dopo che è stata proposta per la nomina a presidente della Bce.