Vicenza: sindaco Rucco, 'la mia priorità è la tutela della salute dei cittadini' (2)

(AdnKronos) - Sindaco, assessore alla protezione civile e assessore all'ambiente sono sempre stati presenti a Palazzo Trissino, monitorando l'evolversi della situazione in stretto contatto con Prefettura, assessorato regionale alla protezione civile e Arpav.

Alle 18.54, con l'avvicinarsi dell'orario di inizio del seguitissimo concerto Viva Verdi, in assenza di nuovi dati da parte di Arpav e di un via libera della Prefettura e coerentemente con le misure di cautela già indicate alla popolazione, è stato disposto l'annullamento del concerto. Tale decisione, l'unica possibile nell'incertezza dei dati per non esporre a potenziali rischi oltre 1800 persone, è stata divulgata con un secondo comunicato, pubblicato anch'esso sul sito e sui social network (su facebook sono state 15.815 le persone raggiunte e 2.668 le interazioni).

Nel corso della serata è stato deciso di non spostare, per ragioni organizzative, le sedie del concerto, con l'obiettivo di poter riproporre già stasera l'evento, come effettivamente accadrà. Alle 20.30 i rappresentanti degli ambulanti sono stati pertanto avvisati via email e telefonicamente del conseguente annullamento del mercato del martedì. Non vi sarà alcuna perdita economica perché la giornata di mercato sarà recuperata.