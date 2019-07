Destra: Donzelli (Fdi), 'Pontone nonno adottivo per nostra generazione'

Roma, 2 lug. (AdnKronos) - "Ciao senatore e grazie per la tua rettitudine, per i tuoi sorrisi, per la tua simpatia nei giovani e per i tuoi insegnamenti. In un mondo in decadenza sei rimasto sempre un signore d'altri tempi. Hai scritto la legge per la festa dei nonni e sei stato il nonno adottivo per tutta la nostra generazione". Lo afferma Giovanni Donzelli, deputato di Fratelli d'Italia, ricordando Franco Pontone.

"Sei stato un grande uomo dal cervello raffinato, il corpo minuto e il cuore gigante -aggiunge- ogni volta ci stupivi per l’attenzione che ci dedicavi, per i controlli che facevi e per la tua giovinezza. Ciao senatore ci manchi da tempo e ci mancherai tanto".