M5S: dopo linea dura espulsioni è 'corsa' a restituzioni

Roma, 2 lug. (AdnKronos) - (di Ileana Sciarra) - E' corsa alle restituzioni in 'zona Cesarini' nel M5S. Dopo le espulsioni delle deputate Veronica Giannone e Gloria Vizzini -comunicate ieri via blog- a quanto apprende l'Adnkronos una ventina di parlamentari 'ritardatari' ha versato nelle ultime ore, attenendosi a quanto previsto dal regolamento, come rimarcato dallo stesso blog nel post in cui, ieri in serata, si annunciava l'espulsione di Vizzini e Giannone, allontanate dal Movimento -stando a quanto scritto sul blog- anche per le assenze alle votazioni finali diversi provvedimenti ritenuti "fondamentali" e per il voto in difformità dal Gruppo su numerosi emendamenti contrari alla linea politica del Movimento.

Già la settimana scorsa, a quanto si apprende, erano partiti dei solleciti per chi era in ritardo con le restituzioni, con mail indirizzate, in particolare, a coloro che non erano arrivati a completare i versamenti per la fine del 2018.