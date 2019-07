Migranti: Patronaggio, 'vedetta Gdf è nave da guerra'

Sea Watch, avvocato Rackete: Carola si è scusata con Gdf

Agrigento, 1 lug. (askanews) - "Carola ha risposto in maniera puntuale, esatta e lucida a tutte le domande che riguardavano il soccorso dei migranti, procedimento che andrà a finire brevemente in nulla e la resistenza intesa come violenza per entrare in porto". Lo ha detto l'avvocato Alessandro Gamberini, legale della comandante della Sea Watch Carola Rackete. "Ha esposto le ragioni per cui ha ...