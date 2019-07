Ue: Conte, 'Spitzenkandidat non può essere unico criterio'

Bruxelles, 1 lug. (Adnkronos) - Sulla candidatura di Frans Timmermans a presidente della Commissione Europea "vedremo. Però io dico che lo Spitzenkandidat non può essere l'unico criterio, quindi dobbiamo non legarci ad un criterio e solo alla logica delle affiliazioni politiche". Lo dice il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, apparso improvvisamente nella sala stampa di palazzo Justus Lipsius, a Bruxelles, poco prima delle 7 di mattina, inatteso, e subito circondato dai cronisti che hanno aspettato tutta la notte, mentre il Consiglio Europeo sulle nomine è ancora in corso, da ieri sera alle 18.

"Dobbiamo tenere conto - continua Conte - che stiamo scegliendo un presidente che dovrà guidare l'Europa per i prossimi cinque anni con una grande strategia e visione e quindi dobbiamo cercare di mantenerci flessibili nella scelta del candidato più giusto e che sicuramente raccolga il più ampio consenso".

Per Conte, "la logica del pacchetto è la migliore, perché consente di avere un equilibrio generale nella designazione delle varie posizioni. E' quella auspicabile, però vediamo. No, adesso rientriamo. Ritorniamo in riunione, vediamo", conclude.