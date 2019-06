Ue: Tusk sospende summit su nomine per bilaterali

Sea Watch, Conte: "Compiuto ricatto politico con uso strumentale di 40 persone"

(Agenzia Vista) Bruxelles, 30 giugno 2019 Sea Watch, Conte,: "Compiuto ricatto politico con uso strumentale di 40 persone" "Il dibattito sollecita tanti coinvolgimenti. La mia posizione la conoscete: qualcuno la descrive come un'eroina, alcuni la stanno insultando. Ritengo scorretto aggredirla verbalmente. Avrà un regolare procedimento giudiziario. Non evocherei concetti così forti come ...