Migranti: Gasparri, 'pugno duro con equipaggio e fiancheggiatori' (2)

(AdnKronos) - "I soldi destinati alla Sea Watch vanno confiscati immediatamente e destinati al trattamento economico delle forze di polizia chiamate a fare straordinari non retribuiti per vigilare sui nostri confini terrestri e marittimi. Chi fiancheggia la Sea Watch è un pirata come loro - accusa Gasparri - Queste cosiddette Ong ci riportano agli anni di piombo, alle imprese temerarie e criminali delle Brigate Rosse e della banda Baader-Meinhof. E vanno trattate con la stessa durezza".

"I governi stranieri che dovessero fiancheggiare la Sea Watch vanno messi al bando. Se avessimo un governo e non una larva inconsistente, dovremmo chiedere una immediata riunione europea per sbattere i pugni sul tavolo. Ma Conte non ha idea di cosa significhi difendere la dignità nazionale”, conclude.