Carabiniere accoltellato: Carfagna, punire colpevole, Stato tuteli suoi uomini

E45

Automobilista morto da 22 anni,

ma è flash mob sulla 3Bis

Flash mob sulla 3Bis interrotta dalla frana: comitato simula ritrovamento di un cadavere dentro un'auto rimasta bloccata per 22 anni. Usata una vecchia Fiat 124. Lo slogan: "Togliamo gli scheletri dagli armadi e dalla strada". Una provocazione a Pieve Santo Stefano, legata ai disagi per la chiusura ai tir lungo la E45 per il caso famoso del viadotto Puleto.