Ue: Sensi (Pd), 'su nomine Italia isolata e umiliata, irrilevante'

Roma, 30 giu. (AdnKronos) - "Vedremo come va a finire, ma il pacchetto di euronomine pattuito fra i big UE in base a appartenenza alle famiglie e alla distribuzione geografica vede l’Italia isolata e umiliata, messa all’angolo, irrilevante". Lo scrive in un tweet il deputato dem, Filippo Sensi.