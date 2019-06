FI: Carfagna, 'Cav resta leader ma struttura più efficiente e partecipata' (2)

(AdnKronos) - In merito alle voci di scissione, "chi ha consumato scissioni in questi anni non ha mai avuto fortuna. Ma ad ogni scissione Forza Italia si indebolisce, e a me interessa la salute del partito. Questo non significa che accetteremo ricatti. Ma dobbiamo comunque cercare una mediazione per tenere dentro l’area del dissenso, cioè coloro che in questi mesi hanno posto la necessità di un cambiamento, sia pure con toni sgarbati”, conclude Carfagna.