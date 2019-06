Ue: Bernini (Fi), 'il governo sovranista ha retrocesso l’Italia'

San Pietro e Paolo, fuochi d'artificio in Piazza del Popolo per la rievocazione della Girandola

(Agenzia Vista) Roma, 29 giugno 2019 San Pietro e Paolo, fuochi d'artificio in Piazza del Popolo per la rievocazione storica della Girandola Migliaia di romani si sono radunati in Piazza del Popolo per i tradizionali fuochi d'artificio per la rievocazione storica della Girandola, in occasione della festa di San Pietro e Paolo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev