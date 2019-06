Trump e quei passi nella Corea del Nord

Seul, 30 giu. (AdnKronos/Dpa) - Prima una stretta di mano, una storica stretta di mano. Poi qualche passo sul suolo della Corea del Nord, la prima volta per un presidente Usa. Protagonisti Donald Trump e il leader nordcoreano Kim Jong-un durante il loro incontro avvenuto al confine tra le due Coree, nell'area demilitarizzata. "Attraversare questa linea è un grande onore, sono stati fatti grandi progressi, sono state fatte grandi amicizie e questa, in particolare, è stata una grande amicizia", ha detto Trump ringraziano poi il leader nordcoreano Kim Jong-un per aver risposto al suo invito su Twitter e averlo incontrato nella zona demilitarizzata. "Se non si fosse fatto vivo, la stampa mi avrebbe fatto apparire molto male", ha poi aggiunto il presidente Usa. Poi l'invito negli Stati Uniti. Questo incontro "è solo un passo", aveva commentato Trump atterrato alle 7.30 (ora italiana, le 14.30 ora locale) con l'elicottero Marine One nella zona demilitarizzata.

La mossa potrebbe rinvigorire i colloqui in stallo sul programma di armi nucleari della Corea del Nord e sulle sanzioni. Trump, a proposito dell'incontro con Kim, ha anche aggiunto di non avere alcuna fretta per la denuclearizzazione della Corea del Nord.

L'incontro è stato il terzo tra i due leader dopo il summit del giugno 2018 a Singapore e il loro secondo vertice nella capitale vietnamita Hanoi del febbraio scorso.