Migranti: Salvini, 'in altri Paesi parlamentari non a bordo di nave delinquente'**

Roma, 29 giu. (AdnKronos) - "Parlamentari di un altro Paese sarebbero mai saliti a bordo di una nave delinquente che ha infranto le leggi e che ha rischiato di uccidere Forze dell'Ordine di quel Paese? Solo in Italia abbiamo parlamentari della Repubblica italiana che tifano per chi infrange le leggi della Repubblica italiana e per chi attenta alla vita a uomini in divisa in servizio della Repubblica italiana. Vi rendete conto della follia?" A chiederlo, nel corso di una diretta Facebook, il ministro dell'Interno, Matteo Salvini.

"Io per questi parlamentari -aggiunge- non chiedo ovviamente la galera, ho profonda tristezza e profonda pena, ma per i loro elettori, che hanno votato a sinistra in buona fede, perchè pensavano di eleggere qualcuno che difendesse le fabbriche, gli operai, i pensionati, i precari, gli studenti, i medici, gli infermieri. No, difendono, i clandestini".