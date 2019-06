Migranti: Salvini, 'atto di guerra non può rimanere impunito' (2)

(AdnKronos) - Quello compiuto contro la motovedetta della Guardia di Finanza, ha rimarcato Salvini, è "un atto criminale, un atto di guerra". Carole Rackete "è stata arrestata, adesso è ai domiciliari a Lampedusa, ci sono 48 ore di tempo perché la giustizia italiana decida se deve rimanere in galera o no. Ho piena fiducia nella magistratura italiana, un atto di violenza, un atto criminale, un atto di guerra come quello che è documentato dalle televisioni di tutto il mondo penso e spero che non possa rimanere impunito, perché non siamo un Paese servo di nessuno. Se, come mi auguro, verrà confermata la galera, ci sarà il processo e la signorina passerà in carcere il suo tempo; altrimenti è già pronto dal ministero dell'Interno un decreto di espulsione per piazzarla sul primo aereo destinazione Berlino".